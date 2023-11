A40: Wichtige Autobahn in NRW wird am Wochenende gesperrt

Von: Oliver Schmitz

Die A40 wird kurz vor der niederländischen Grenze voll gesperrt. © Jochen Tack/Imago

Am Wochenende wird die A40 in NRW direkt an der Grenze zur Niederlande voll gesperrt. Tagelang müssen sich Autofahrer in Richtung Venlo eine Alternative suchen.

Straelen – Die A40, eine wichtige Verkehrsader in Nordrhein-Westfalen, steht vor einer erneuten, mehrere Tage andauernden Vollsperrung. Der betroffene Abschnitt liegt bei Straelen (Kreis Kleve), unmittelbar an der niederländischen Grenze, was für Autofahrer erhebliche Herausforderungen bedeutet. Die Sperrung beginnt am Freitagabend, den 10. November, und wird bis zum Morgen des 13. November 2023 andauern. Der Grund für diese Maßnahme sind umfangreiche Bauarbeiten auf der niederländischen Seite der Autobahn.

Welche Umleitungen für Autofahrer in Richtung Niederlande zur Verfügung stehen

Redakteur Oliver Schmitz hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.