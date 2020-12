Wirtschaft in Panik: 12.000 Händler in Baden-Württemberg könnten Lockdown nicht überleben

Der harte Lockdown in Baden-Württemberg könnte für viele Händler die Insolvenz bedeuten. Der Handelsverband rechnet im schlimmsten Fall mit bis zu 12.000 Geschäftsschließungen.

Stuttgart - Aufgrund der sehr ernsten Corona-Lage in Baden-Württemberg trat am heutigen Mittwoch der harte Lockdown in Kraft. Für mindestens dreieinhalb Wochen müssen Geschäfte und Läden im Land geschlossen bleiben. Das bringt die Händler im Südwesten in arge Bedrängnis. Der Landeshandelsverband rechnete bei den bisherigen Maßnahmen mit rund 6.000 Geschäftsschließungen und Insolvenzen in den nächsten zwei Jahren. Durch den Lockdown könnte sich die Zahl im schlimmsten Fall verdoppeln. Die Geschäftsführerin fordert staatliche Hilfe für die Branche der Händler, so wie sie auch dem Gastrogewerbe gewährt wurde.

Wegen der sehr ernsten Lage aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg, gilt ab diesen Mittwoch ein landesweiter Lockdown.