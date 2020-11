Wirtschaft in Stuttgart: Landeshauptstadt droht beunruhigendes Szenario

In einem Städteranking wurde die aktuelle Wirtschaftslage der deutschen Städte geprüft. Stuttgart belegt einen starken dritten Platz - es gibt jedoch Grund zur Sorge.

Stuttgart - Die Wirtschaft ist in Stuttgart durch Konzerne wie Daimler, Bosch und Porsche sehr stark. Das bestätigte nun auch ein Städteranking der Wirtschaftswoche. Die baden-württembergische Landeshauptstadt belegte beim Niveauranking den dritten Platz und musste sich nur München und Ingolstadt geschlagen geben. Die Wirtschaft wächst in Stuttgart jedoch weniger dynamisch als in anderen Städten. In einem zweiten Ranking, bei dem die Dynamik der Städte analysiert wurde, belegte die Schwabenmetropole nur den zehnten Platz.

Wie BW24* berichtet, ist die Lage der Wirtschaft in Stuttgart beunruhigend - von wegen Stärke.

Die Wirtschaft in Stuttgart ist vor allem von der Automobilbranche geprägt (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.