Wo am Wochenende in Baden-Württemberg Schnee fällt

Von: Nadja Pohr

Einige Zentimeter Neuschnee wird es in den mittleren und höheren Lagen in Baden-Württemberg geben. (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Herbst wird allmählich vom Winter abgelöst. Es wird deutlich kälter und einige Regionen in Baden-Württemberg dürfen sich laut Wetter-Prognosen am Wochenende sogar über Schnee freuen.

Stuttgart - Eine Woche vor dem Start in die Adventszeit steht der Winter vor der Tür. BW24 verrät, in welchen Regionen in Baden-Württemberg Schnee fällt.

Am Wochenende werde die Winterdienste einiges zu tun bekommen. Ob und wie der Winter in Deutschland in diesem Jahr ausfällt, war lange unklar. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gibt sich dennoch weiter skeptisch, was die Prognosen für die kalte Jahreszeit angeht.