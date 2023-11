Wo in Baden-Württemberg die größte Toilette der Welt steht

Von: Niklas Noack

Die größte Toilette der Welt steht in Baden-Württemberg. © Philipp von Ditfurth/dpa

Das größte stille Örtchen der Welt steht in Baden-Württemberg. Unsere Redaktion erklärt, was dahinter steckt.

Baden-Württemberg - Im Ländle gibt es so einige Kuriositäten. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wo in Baden-Württemberg das größte Klo der Welt steht.

Auch hinsichtlich anderer Kuriositäten ist das Ländle vorne mit dabei. So befindet sich für viele sicherlich überraschend der größte Marktplatz Deutschlands in Baden-Württemberg, nämlich in Freudenstadt. Auch die größte Sauna der Welt ist im Ländle zu verorten – in Sinsheim. In diese Gesellschaft reiht sich nun auch die größte Toilette der Welt ein, die von einer Bundesstraße in Baden-Württemberg gut zu sehen ist.