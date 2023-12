Wochenende in NRW: Besondere Weihnachtsmärkte und ein Darts-Event

Von: Constanze Julita

Auch am Düsseldorfer Schloss Benrath kann man gemütlich einen Glühwein trinken. © Rech/IMAGO

Am Wochenende gibt es in NRW einiges zu entdecken: besondere Weihnachtsmärkte, ein Darts-Event und eine Rundfahrt durch Bonn.

Köln – Wer Lust auf ganz besondere Weihnachtsmärkte hat, wird am Wochenende (8. bis 10. Dezember) in NRW fündig. Dort lädt der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath in Düsseldorf zum Glühwein trinken vor einer besonderen Kulisse ein. Etwas aktiver wird es bei der Glühweinwanderung in Köln (Stadtbezirk Köln Innenstadt). Unweit von NRW entfernt, gibt es in der holländischen Stadt Valkenburg sogar unterirdische Weihnachtsmärkte, die durch ein Labyrinth aus Grotten führen. Neben den Weihnachtsmärkten findet in der Kölner Lanxess Arena die Darts-Gala statt. Dort werden zahlreiche Weltmeister und Darts-Legenden sein. Auch eine Rundfahrt durch die ehemalige Bundeshauptstadt steht am Wochenende bevor.

Tipps für das Wochenende zeigt 24RHEIN auf einen Blick.