Wochenende in NRW: Eisdisco, Winterwald & Museumsführung im Dunkeln

Von: Constanze Julita

Am Wochenende findet die Eisdisco auf der Eisbahn in besonderer Umgebung statt. Dabei handelt es sich um die Zeche Zollverein in Essen. (Archivbild) © Jochen Tack/ IMAGO

Ob Eisdisco bei der Zeche Zollverein, ein magischer Weihnachtsmarkt oder eine Museumsführung im Dunkeln – NRW hat am Wochenende einiges zu bieten.

Essen – Wer am Wochenende (15. bis 17. Dezember) noch nach spannenden Aktivitäten in NRW sucht, erhält hier einige Tipps auf einen Blick. Dazu gehört die Eisdisco auf der Eisbahn am Gelände der Zeche Zollverein in Essen. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher des Winterwalds in Schwerte einen Glühwein oder Kinderpunsch in zauberhafter Umgebung genießen. Darüber hinaus findet in Dortmund eine Comic-Ausstellung statt. Hierbei kann man eine Reise in die längst vergangenen Zeiten des Wilden Westens machen. Für alle Abenteurer gibt es in Essen eine Museumsführung im Dunkeln.

