Wochenende in NRW bietet Eislaufen an einer Zeche, Astronomieshow und mehr

Von: Constanze Julita

Ab dem 9. Dezember können die Menschen in Essen wieder an der Zeche Zollverein Eislaufen (Archivfoto). © Jochen Tack/imago

Das Wochenende in NRW bietet zahlreiche spannende Aktivitäten. Dazu gehören Weihnachtsmärkte oder Eislaufen an der Zeche Zollverein in Essen.

Essen – An den kalten Wintertagen lohnt sich ein wärmender Glühwein oder Kinderpunsch. Diesen kann man auf dem Weihnachtsmarkt in Bottrop oder am Centro Oberhausen am Wochenende (8. bis 10. Dezember) in NRW genießen. Wer Lust hat, mal vor einer ganz besonderen Kulisse Eislaufen zu gehen, wird in Essen fündig. Dort eröffnet am Samstag, 9. Dezember, die Eisbahn an der Zeche Zollverein, einer ehemalige Steinkohlezeche im Ruhrgebiet. Etwas wärmer wird es bei einer Astronomieshow im Planetarium Bochum, in der Besucherinnen und Besucher mehr über unser Sonnensystem erfahren.

wa.de zeigt die Tipps für das Wochenende in NRW.