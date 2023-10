Mini-Jetlag nach der Zeitumstellung: Sie sorgt für Schlafstörungen bei Millionen Deutschen

Von: Robin Dittrich

Teilen

Am Sonntag werden in Deutschland die Uhren umgestellt. Für Millionen Menschen führt das zu Schlafstörungen und einem Mini-Jetlag.

Kassel – In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober werden in ganz Deutschland die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Zeitumstellung wird seit Jahren von vielen Seiten stark kritisiert. Immer mehr Menschen leiden dadurch unter Schlafstörungen.

Mini-Jetlag nach Zeitumstellung: Millionen Menschen mit Schlafstörungen

Viele Menschen fühlen sich nach den Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst plötzlich schlapper als sonst. Wie die DAK Gesundheit in einer Umfrage aus dem März 2023 feststellte, klagten rund 25 Prozent der Menschen in Deutschland über Beschwerden nach der Zeitumstellung. Diese sind nicht nur psychischer Natur, auch körperliche Probleme können dadurch entstehen. Seit zehn Jahren klagten nicht mehr so viele Menschen bei der jährlichen DAK-Umfrage über einen Mini-Jetlag nach der Zeitumstellung.

Immer mehr Menschen leiden unter einem Mini-Jetlag und Schlafstörungen infolge der Zeitumstellung. © Shotshop/Imago (Symbolbild)

Obwohl es bei der Zeitumstellung nur um eine Stunde geht, hat diese starke Auswirkung auf manche Menschen. Reisende, die bereits in andere Länder mit einer unterschiedlichen Zeitzone gereist sind, sind mit dem Gefühl des Jetlags in den Folgetagen meist vertraut. In der DAK-Umfrage gaben 85 Prozent der Betroffenen Schlappheit und Müdigkeit als häufigstes Symptom an. 63 Prozent klagten über Einschlafprobleme, 36 Prozent hatten Konzentrationsstörungen.

Großteil der Menschen für ein Abschaffen der Zeitumstellung

Auch eine Auswertung der Krankenkasse Barmer kam zu dem Ergebnis, dass immer mehr Menschen nach der Zeitumstellung an Schlafstörungen und einem Mini-Jetlag leiden. Wer sich demnach länger als eine Woche mit negativen Konsequenzen der Zeitumstellung herumschlägt, sollte einen Arzt aufsuchen, rät die Barmer. Aufgrund vermehrt auftretender Probleme sind viele Menschen für eine gänzliche Abschaffung der Zeitumstellung. Laut der DAK-Umfrage stimmten rund 80 Prozent der Befragten gegen die Zeitumstellung.

Diese Beschwerden verspüren betroffene Menschen nach der Zeitumstellung:

Beschwerden nach Zeitumstellung Häufigkeit des Auftretens Müdigkeit und Abgeschlagenheit 85 Prozent der Befragten Schlafstörungen 63 Prozent der Befragten Konzentrationsschwierigkeiten 36 Prozent der Befragten Gereiztheit 32 Prozent der Befragten

Mit einigen Tricks lässt sich der Mini-Jetlag nach der Zeitumstellung zumindest etwas leichter ertragen. Wie die Schlafmedizinerin Kneginja Richter angab, sollten sich Betroffene frühzeitig mit der Zeitumstellung auseinandersetzen. Sie rät, vorher Tag für Tag eine Viertelstunde früher ins Bett zu gehen – auch der Wecker sollte entsprechend früher gestellt werden. Der zweite Rat der Schlafexpertin lautet: „Licht, Licht, Licht. Je mehr Licht wir bekommen, desto mehr Energie verspüren wir.“ (rd mit dpa)