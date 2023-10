Wetter-Wende: Deutschland steht heftiger Temperatursturz bevor – Warnung vor Glätteinseln

Von: Nadja Zinsmeister

Der Herbst in Deutschland wird ungemütlich. Die Temperaturen stürzen übers Wochenende stark ab. In mehreren Bundesländern kommen Stürme und Regen hinzu.

Kassel - Die spätsommerlichen Temperaturen in Deutschland finden am Wochenende ein abruptes Ende. Während am Freitag noch Sommergefühle in der Luft liegen, wird es in der Nacht auf Samstag plötzlich ungemütlich. Kälte, Regen und kleinere Gewitter ziehen laut Wetter-Prognosen über Deutschland hinweg. Experten warnen sogar vor möglicher Glätte auf den Straßen. In Niedersachsen und Bremen könnte es in der kommenden Woche sogar den ersten Schnee des Jahres geben.

Am Freitag wurden in einigen Bundesländern noch Rekordwerte für den Oktober erreicht. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Norden 16 bis 22 Grad vorhersagte, konnten im Rest des Landes Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad erreicht werden. Im bayerischen Alpenvorland rechnete der DWD sogar mit Werten bis zu 30 Grad Celsius.

Wetter in Deutschland: Meteorologen erwarten großen Temperatursturz am Wochenende

In der Nacht auf Samstag sorgt anschließend eine Kaltfront von Nordwesten her voraussichtlich für einen spürbaren Wechsel der Temperaturen. Die Höchstwerte sinken laut dem DWD rapide ab. Im Südosten Deutschlands sowie Teilen von Schleswig-Holstein sollen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad sinken. Im Rest des Landes werden Werte zwischen 10 und 19 Grad erwartet. Zudem muss in der Mitte und im Südwesten Deutschlands mit „schauerartigem, teils gewittrigem Regen“ in der Nacht zum Samstag gerechnet werden. Auch im Südosten sowie an der Nord- und Ostsee können über den Samstag hinweg vereinzelt Regenschauer auftreten.

Der Spätsommer findet ein abruptes Ende: Ab dem Wochenende wird es nach dem vielerorts spätsommerlichen Wetter herbstlicher. © Julian Stratenschulte/dpa

Besonders im Norden und in der Osthälfte wird es Samstag außerdem windig bis stürmisch. Die maximalen Werte liegen dem DWD-Bericht zufolge zwischen 14 Grad im Nordwesten bis 21 Grad im Süden. In der Nacht auf Sonntag sinken sie erneut, es werden zwischen 2 und 9 Grad erwartet. Auch tagsüber sei am Sonntag mit kälteren Temperaturen zu rechnen, erklärte der DWD-Meteorologe Florian Bilgeri. „Das weitere Wochenende gestaltet sich leicht wechselhaft, mit einzelnen Schauern, vielleicht auch Gewittern. Im Nordosten und an der See bleibt es zudem windig.“

Die Temperaturen am Wochenende im Überblick:

Freitag: im Norden 16 bis 22 Grad Celsius, im Rest Deutschlands 23 bis 28 Grad Celsius

im Norden 16 bis 22 Grad Celsius, im Rest Deutschlands 23 bis 28 Grad Celsius Samstag: in der Nacht auf Samstag Werte zwischen 10 und 19 Grad Celsius, tagsüber von 14 Grad Celsius im Nordwesten bis 21 Grad im Süden

in der Nacht auf Samstag Werte zwischen 10 und 19 Grad Celsius, tagsüber von 14 Grad Celsius im Nordwesten bis 21 Grad im Süden Sonntag: Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad Celsius erwartet

Goldener Herbst in Deutschland endgültig vorbei - Temperaturen können sogar zu Glatteis führen

Der plötzliche Wetterumschwung am Wochenende sollte dabei nicht unterschätzt werden. Schon bei Temperaturen unter plus vier Grad kann es auf bestimmten Straßenpassagen gefährlich glatt werden. Und zwar selbst dann, wenn die ansonsten meist noch griffig sind, warnen die Dekra-Unfallexperten. Gefährliche Glätteinseln können dann speziell auf Routen mit Abschnitten wie diesen entstehen: Kühle Waldgebiete, Passagen an schattigen Nordhängen, Hochflächen mit viel Wind oder Senken, in denen sich Kaltluft stauen kann.

Nach dem kalten und regnerischen Wochenende erholen sich die Temperaturen voraussichtlich etwas. Demnach kann ab Montag erneut mit etwas höheren Temperaturen gerechnet werden, so wird es zumindest zwischen 9 und 15 Grad warm. Der goldene Herbst ist den Prognosen nach trotzdem erstmal vorbei. (nz)