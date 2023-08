Wetterwende bringt Abkühlung in NRW – nur knapp 20 Grad am Wochenende

Zum Wochenende wird es in NRW deutlich kühler (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Von 30 auf 20 Grad innerhalb weniger Tage. In NRW soll es einen Temperatursturz zum Wochenende geben. Ist der Hochsommer damit vorbei?

Köln – Die schönen Sommertage in NRW neigen sich dem Ende zu. Gleich zwei Wetterwenden werden nun innerhalb kurzer Zeit erwartet. Bereits am Donnerstag und Freitag drohen in Nordrhein-Westfalen neue Gewitter mit Starkregen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht vor allem am Freitag sogar die Gefahr von „mehrstündigem Starkregen“. Dafür bleibt es an beiden Tagen mit Höchsttemperaturen von 30, beziehungsweise 27 Grad nochmal sehr warm und schwül. Das ändert sich am Samstag und vor allem am Sonntag. Dann wird ein Temperatursturz erwartet – in Teilen von NRW könnte es sogar rund zehn Grad kühler werden.

24RHEIN berichtet über das Wetter in NRW und wie lange die Abkühlung anhalten soll.