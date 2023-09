Schrecklicher Fund in BaWü – Mann lebt 3,5 Jahre mit toter Ehefrau in Wohnung

Von: Peter Kiefer

In Wertheim (BW) soll ein Mann rund 3,5 Jahre mit seiner toten Frau in der gemeinsamen Wohnung gelebt haben. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

In Baden-Württemberg hat ein Mann jahrelang mit seiner toten Frau zusammengelebt. Lesen Sie hier von dem Fall, den selbst die Staatsanwaltschaft als „außergewöhnlich“ bezeichnet:

Schreckliche Entdeckung in einem Haus in Wertheim (Baden-Württemberg)! Ein Mann soll rund dreieinhalb Jahre mit der Leiche seiner längst verstorbenen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung gelebt haben. Die Staatsanwaltschaft Mosbach führt jetzt ein entsprechendes Todesermittlungsverfahren durch, geht jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Fremdverschulden aus.

SÜDWEST24 berichtet von dem Mann, der über drei Jahre mit seiner toten Frau zusammengelebt hat.

Die Ermittler erhoffen sich neue Details nach der Obduktion der weiblichen Leiche. (pek)