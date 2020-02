Seltenes Kalb gerissen: War es ein Wolfsangriff?

In Rotenburg an der Fulda hat offenbar ein Wolf ein seltenes Rot Vieh Kalb gerissen. Das tote Tier wurde nur wenige Meter vom Stall gefunden.

Rotenburg – Ein Kalb der seltenen Rasse Rotes Höhenvieh ist in der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag (08.02.2020) nur wenige Meter entfernt von Wohnhäusern in Atzelrode einem Stadtteil von Rotenburg an der Fulda (Hessen), mutmaßlich von einem Wolf, gerissen worden. Ein ehrenamtlicher Rissgutachter des Landes Hessen nahm vor Ort Genproben. Deren Auswertung soll nun zeigen, ob ein Wolf für den Riss verantwortlich ist. Laut hessenschau.de wurde dem Kalb der Schwanz abgebissen. Auch am Bauch wies das Tier Bissspuren auf. Bestätigt sei der Fall von offizieller Seite allerdings noch nicht.

Wolf: Kalb in Rotenburg gerissen - Weitere Sichtungen in Hessen

Rund 750 Meter entfernt vom Fundort in Rotenburg gibt es eine Außenstelle der städtischen Kita Braach, die laut Bürgermeister Christian Grunwald aber derzeit nicht genutzt wird. Eigentlich war nächste Woche eine Waldwoche geplant, noch ist aber unklar, ob die Sturmschäden das zulassen.

Über mögliche Konsequenzen vom Wolf in der Gegend wolle man sich konstruktiv mit der Elternvertretung austauschen. Nachweise für vom Wolf gerissene Kühe oder Kälber hat es in Hessen bislang nur im Vogelsberg gegeben.

Zuletzt wurde in Frankfurt (Hessen) ein Wolf bei einem Unfall getötet. Obwohl der Gentest noch nicht beendet ist, sind sich Experten sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt.

Wolf (Hessen): Wieso ist die gerissene Rasse so besonders?

Das Kalb, das vermutlich von dem Wolf gerissen wurde, gehört zu der Rasse des Rote Höhen Viehs. Diese Tiere wurden seit den 1930er Jahren kontinuierlich weniger. Zur Leistungssteigerung wurden die seltenen Rind mit anderen Rassen gekreuzt. Der letzte reinrassige Zuchtbulle wurde bis Mitte der 1960er Jahre eingesetzt. Seit den 1980er haben sich vor allem Vereine dem Erhalt der seltenen Rinderrassen gewidmet.

+ Ein Kalb der Rasse: Rotes Höhenvieh © picture alliance / Britta Peders

Da die Populationsgröße der einzelnen Rinderrassen zu klein zum Erhalt der einzelnen Rassen war, wurde die 7 verbleibenden Rassen unter der Bezeichnung "Rotes Höhenvieh" zusammengeführt. Der Bestand der "Gefährdeten Nutztierrasse" zählt mittlerweile wieder einen Bestand von über 600 Tieren.

Der Hauptnutzen der Tiere liegt in sowohl in der Milch, als auch in der Fleischgewinnung. Laut dem Verein zur Erhaltung und Förderung des Roten Höhenviehs e.V. ist das Rote Höhenvieh in Hessen gut aufgestellt.