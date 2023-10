Wolfgang Grupp: „Bin nicht für die modernen Dinge“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Moderne Kommunikationsmittel sucht man auf Wolfgang Grupps Schreibtisch vergeblich. Statt Computer und Smartphone setzt er auf Fax und Telefon. © Sebastian Gollnow/dpa

Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp legt noch Wert auf einen ungewöhnlichen Führungsstil. Statt auf Handy und PC setzt der Patriarch in der Kommunikation auf Fax und Telefon.

Burladingen - Trigema-Chef Wolfgang Grupp machte in den vergangenen Tagen mit markanten Aussagen zum Thema Homeoffice und Betriebsrat von sich reden. Für viele Entwicklungen in der heutigen Arbeitswelt hat der 81-Jährige offenbar wenig übrig. Das zeigt sich auch an seiner Einstellung gegenüber modernen Kommunikationsmitteln. So verzichtet der Trigema-Boss im Büro gänzlich auf Smartphone oder Computer, wie BW24 berichtet. „Ich bin nicht für die modernen Dinge“, so Grupp.

„Ich greife zum Telefon, ich spreche, ich schreibe einen Brief, ein Fax oder auch eine E-Mail, die ich meinem Sekretariat diktiere“, sagt Grupp gegenüber RFHaktuell. Zwar habe er selbst ein Handy, dieses liege aber ausgeschaltet im Schrank, solange er nicht unterwegs sei.