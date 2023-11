Wolfgang Grupp spricht über Fehlerkultur bei Trigema – ein bestimmtes Verhalten „ist tödlich“

Von: Sina Alonso Garcia

Wenn ihm in seiner Firma ein Fehler auffällt, geht Trigema-Chef Wolfgang Grupp direkt auf den verantwortlichen Mitarbeiter zu. Laut dem Unternehmer sollten seine Angestellten ein bestimmtes Verhalten gänzlich vermeiden.

Burladingen – Trotz seines nahenden Karrieendes tritt Trigema-Chef Wolfgang Grupp (81) immer wieder mit markanten Aussagen in Erscheinung. Nun äußert sich der Burladinger Textilunternehmer zu einem Thema, dass vor allem seine eigenen Mitarbeiter betrifft. So spricht Grupp auf der Veranstaltung „Business Secrets“ von Motivationstrainer Jürgen Höller über die Fehlerkultur bei Trigema. Lesen Sie bei BW24, welches Verhalten seiner Mitarbeiter Wolfgang Grupp in Zusammenhang mit Fehlern als „tödlich“ bezeichnet.

Probleme dürfte es laut des Trigema-Chefs gar nicht geben. „Wenn einer zu Ihnen kommt und sagt, er hat ein großes Problem, dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir: Er ist ein großer Versager. Jedes große Problem war einmal klein – und wenn er es als kleines gelöst hätte, hätte er kein großes.“