Wolfgang Grupp spricht über seine Pläne nach dem Karriereende

Von: Sina Alonso Garcia

Drucken Teilen

Wolfgang Grupp und Trigema: Zwei Namen, die untrennbar miteinander verbunden sind. © Imago/Future Image/Arnulf Hettrich (Fotomontage BW24)

Trigema-Chef Wolfgang Grupp übergibt seine Firma zum 1. Januar an seine Kinder. Was hat der Patriarch nach seinem Karriereende vor?

Mehr zum Thema Wolfgang Grupp verrät, was er nach der Trigema-Übergabe machen will

Burladingen – Ein Patriarch sagt ade: Trigema-Chef Wolfgang Grupp räumt zum Ende des Jahres seinen Posten und macht Platz für die nachfolgende Generation. Welche Pläne der scheidende Textilfirmenboss nach seinem offiziellen Karrieende hat, verrät BW24.

Dass seine Kinder das Unternehmen übernehmen, steht für Wolfgang Grupp außer Frage. „Ich bin das erste Vorbild für meine Kinder“, so Grupp. „Das ist ganz klar! Wenn die Kinder sagen: Den Scheiß, den der Vater macht, will ich nicht machen. Dann hat der Vater in seiner Vorbildfunktion versagt.“