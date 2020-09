Sie erlitt zuvor einen Schwächeanfall: Frau aus Tschechien verschwindet in Deutschland - Wer hat Jirina gesehen?

Sie wollte über eine Arbeitsvermittlungsagentur nach Deutschland, nun gilt Jirina Sagatova aus Tschechien als vermisst. Wer kann Hinweise zu dem Aufenhaltsort der Frau machen?

Die 49-jährige Jirina Sagatova gilt als vermisst.

Die Frau aus Tschechien wurde zunächst in Worms ins Krankenhaus eingeliefert.

Drei Tage nach ihrem Verschwinden soll die 49-Jährige nochmal gesehen worden sein.

Worms - Es ist ein Verschwinden, das der Polizei in Worms Rätsel aufgibt. Seit dem 18. August 2020 fehlt von der 49-jährige Jirina Sagatova aus Tschechien jede Spur. Wie die Polizei nun erklärt, sei die Vermisste am 18. August über eine Arbeitsvermittlungsagentur nach Deutschland gefahren. Auf dem Weg zu der Arbeitsstelle habe sie zunächst einen Schwächeanfall erlitten. Nun fehlt von der 49-Jährigen jede Spur.

Worms: Frau aus Tschechien in Deutschland verschwunden - sie wurde kurz zuvor ins Krankenhaus eingeliefert

Wie die Polizei Worms erklärt, sei Jirina Sagatova nach dem Schwächeanfall ins Klinikum Worms eingeliefert worden. Kurz darauf habe man die 49-Jährige wieder entlassen, doch seit diesem Moment fehlt jede Spur der Tschechin. Nachdem sich die Vermisste nicht bei ihrer Familie gemeldet hatte, meldete diese Jirina Sagatova als vermisst. Das Mobiltelefon der Vermissten sei ausgeschaltet. Wie die Polizei weiter berichtet, soll die 49-Jährige nach ihrem Verschwinden noch einmal gesehen worden sein.

Demnach sei sie am 21. August, gegen fünf Uhr am Morgen im Stadtgebiet Worms gesehen worden. Diese Beobachtung eines Zeugen soll die letzte Spur der 49-Jährigen sein. Die Polizei beschreibt Jirina Sagatova als etwa 170 cm groß, mit schlanker Figur, blondgefärbter schulterlangen Haaren und einem Streifen-Tattoo am rechten Arm.

Worms: Jirina S. aus Tschechien vermisst - Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Bei ihrem Verschwinden soll die Frau aus Tschechien ein schwarzes Shirt, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Sie könnte eine kleinere graue Umhängetasche bei sich tragen. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise von möglichen Zeugen. Wer hat Frau Sagatova nach dem 21.08.2020 gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Worms (06241-852-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

