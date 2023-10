Baden-Württemberg: Python im Altkleidercontainer –Unbekannte setzen Würgeschlange aus

Von: Robin Dittrich

Unbekannte ließen eine Königspython in einem Altkleidercontainer zurück – die Polizei ermittelt. © Polizei Mannheim/Facebook

Bei diesem Fund dürften nur die Wenigsten ruhig geblieben sein. In einem Altkleidercontainer setzten Unbekannte eine Python aus.

Waibstadt – Pythons kommen vor allem in Asien, Afrika und Australien vor. Einige Arten können sogar bis zu sechs Meter lang werden. In Baden-Württemberg rettete die Polizei jetzt ein eher kleines Exemplar aus einem Container.

Königspython Klasse Reptilien Alter etwa 10 - 20 Jahre Aussehen hellbraune Musterung, weißer Bauch

Schlange in Altkleidercontainer – Unbekannte setzen Python aus

Ein Zeuge entdeckte die Königspython am Mittwoch (18. Oktober) gegen 10 Uhr in einem Altkleidercontainer in Waibstadt, wie die Polizei Mannheim in einem Post auf Facebook mitteilte. Die Königspython war beim Entleeren des Altkleidercontainers in der Neidensteiner Straße ans Tageslicht gekommen. Nach Polizei-Angaben konnte bereits nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass die Würgeschlange keineswegs von selbst in den Container gelangt sein konnte.

Die Beamten suchen deshalb nach dem Besitzer der Python, der das Tier wohl in dem Container zurückgelassen hatte. „Eine bislang noch unbekannte Täterschaft setzte das Tier in dem Container aus“, heißt es in dem Facebook-Post. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Wie die Beamten angaben, „befand sich die etwa ein Meter große Würgeschlange in einem unterernährten und unterkühlten Zustand.“ Im US-Bundesstaat Florida wurde eine Amazon-Paketbotin sogar von einer Schlange gebissen und musste ins Krankenhaus.

Python im Container: Polizei erhofft sich Hinweise zum Täter

Da sich die Polizei nicht selbst um die Schlange kümmern konnte, überließ sie die Rettung der Königspython der Tierrettung Unterland. Diese nahm sich dem Tier an und übergab es zur weiteren Versorgung an einen Experten. Der Polizeiposten Waibstadt übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07263/409632 melden.

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post meldete sich sogar eine Person, die einen ähnlichen Fall bereits erlebt hatte: „Das hatten wir leider vor nem Jahr im Bereich Trier/Saarburg“, kommentierte er. Ein anderer Facebook-Nutzer schrieb lediglich: „Was für Idioten es doch gibt.“ Was nach dem Aufpäppeln mit der ein Meter langen Königspython geschehen soll, gab die Polizei bislang nicht bekannt. In Rheinland-Pfalz entkam sogar eine 1,7 Meter lange Python aus einer Wohnung. (rd mit afp)