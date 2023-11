Das älteste Fachwerkhaus Deutschlands steht in Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Fachwerkhäuser haben einen ganz besonderen Charme. Das älteste noch erhaltene Haus steht in Baden-Württemberg. © IMAGO / Wirestock

Fachwerkhäuser sind in Deutschland noch einige zu finden. Das älteste noch erhaltene Fachwerkhaus steht jedoch in Baden-Württemberg.

Stuttgart - Fachwerkhäuser sind auch im Jahr 2023 noch in vielen deutschen Städten zu finden und gelten meist als besonders schönes Beispiel der Architekturkunst. Inzwischen wird der Baustil zwar nicht mehr oft verwendet, es gibt jedoch noch Baufirmen, die sich auf die traditionelle Bauweise spezialisiert haben. In Bayern gibt es ebenfalls noch viele Fachwerkhäuser, das älteste noch erhaltene steht jedoch in Baden-Württemberg. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wo das älteste Fachwerkhaus Deutschlands zu finden ist und wie viele Jahre es bereits dort steht.

Die Fachwerkhäuser im „fränkischen“ und im „württembergischen“ Fachwerkgebiet zeichnen sich meist durch besonders fantasievolle Fachwerkfigurationen aus. Bekannte Beispiele sind die Palmsche Apotheke in Schorndof bei Stuttgart oder auch das „Schwörerhaus“ in Immenstaad am Bodensee.