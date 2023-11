In Baden-Württemberg steht das höchste Windrad der Welt

Von: Niklas Noack

Baden-Württemberg ist zwar nicht führend in Sachen Windkraft, beherbergt aber immerhin das höchste Windrad der Welt. Alles zum Rekordrad und weitere Fakten über Windräder.

Stuttgart - Generell verläuft der Ausbau von Windrädern in Baden-Württemberg schleppend. Doch zuletzt hat das Ländle in Sachen Windkraft etwas an Fahrt aufgenommen. So wurden laut dem Stuttgarter Umweltministerium bis Ende August zehn neue Anlagen gebaut, die zusammen zu einer Leistung von 38 Megawatt imstande sind. Im gesamten Jahr 2022 entstanden dagegen nur fünf neue Anlagen.

Die höchste Windkraftanlage der Welt steht in Gaildorf bei Stuttgart. © Max Bögl

Winfried Kretschmann: „Der Wind hat sich gedreht“

Schon im Mai 2023 sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Der Wind hat sich gedreht. Die Trendwende bei der Windkraft ist da.“ Sein Argument dafür war, dass 400 Windräder in der Planung seien.

Doch abgesehen vom Politischen gibt es rund um Windräder auch reichlich Kurioses. Wie zum Beispiel innovative Mini-Windräder aus Island, die selbst an den abgelegensten Orten Energie erzeugen können. Ebenfalls klein probiert es eine niederländische Firma, die Windräder für jedes Hausdach produziert, worüber BW24 bereits berichtete.

Das höchste Windrad der Welt steht in Gaildorf bei Stuttgart

Andere denken derweil groß, wie das Stuttgarter Bauunternehmen Max Bögl. Das baute nämlich 2017 das nach eigenen Angaben höchste Windrad der Welt. Es steht in Gaildorf bei Stuttgart und ist beeindruckende 246,5 Meter hoch. Der Turm selbst hat eine Höhe von 178 Metern.

Die kleinsten Windräder der Welt haben derweil Forscher aus Texas erfunden. Diese sind lediglich 1,8 Millimeter groß. Was man damit anfangen kann? Bislang noch nicht viel. Tausend der Windräder sollen zum Beispiel ein Handy aufladen können. Ob Menschen künftig ihre eigenen Windräder mit an den Strand nehmen können, um elektronische Geräte wieder aufzuladen? Es bleibt abzuwarten.

Übrigens: In ganz Deutschland stehen inzwischen mehr als 28.000 Windkraftanlagen (Stand November 2023). Experten meinen, dass mit moderner Technik 10.000 bis 15.000 weitere Windräder ausreichen könnten, um künftig genügend Strom ausschließlich durch erneuerbare Energien zu gewinnen.