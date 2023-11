Die drittgrößte Fabrik Deutschlands befindet sich in Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Baden-Württemberg ist für seine starke Wirtschaft bekannt. Das zeigt sich auch an den Ausmaßen der größten Fabrikanlage im Bundesland.

Die größte Fabrikanlage Baden-Württembergs ist auch die drittgrößte Fabrik in Deutschland. © Julian Rettig/dpa

Stuttgart - In Deutschland befindet sich mit dem VW-Stammsitz in Wolfsburg bekanntlich die größte Fabrik der Welt. Doch auch Baden-Württemberg, in dem mehrere Weltkonzerne ihren Hauptsitz haben, hat riesige Produktionsanlagen zu bieten. Die größte davon erstreckt sich fast über eine ganze Stadt und gehört dem ältesten Autohersteller der Welt: Mercedes-Benz. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welche Ausmaße die größte Fabrikanlage in Baden-Württemberg hat und wie die Geschichte des Werkes ist. Zudem wird auch verraten, welches deutsche Werk noch größer als der Mercedes-Standort ist.

Der heutige Mercedes-Konzern geht auf die Autopioniere Gottlieb Daimler und Carl Benz zurück, deren Unternehmen allerdings erst im Jahr 1926 fusionierten. Die größte Fabrikanlage Baden-Württembergs ist allerdings bereits davor errichtet worden.