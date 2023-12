FDP-Politiker hält Bordelle in Baden-Württemberg für nötig

Von: Niklas Noack

Das Leonhardsviertel in Stuttgart. © ImageBROKER/Wolfgang Diederich/IMAGO

Das Rotlichtviertel in der Leonhardstraße in Stuttgart steht vor dem Aus. Ein FDP-Politiker hat dazu eine klare Haltung.

Stuttgart - Stuttgart steht vor einer bedeutenden Veränderung, was ein Rotlichtviertel betrifft. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb ein FDP-Politiker Bordelle in Städten in Baden-Württemberg für notwendig hält.

Nach einer jüngsten Abstimmung im Gemeinderat wird das traditionsreiche Viertel bald ein Bordellverbot erleben. Ein Bebauungsplan, der Bordelle ausschließt, wurde bereits vorgelegt, wobei Diskotheken und Tanzlokale offenbar erlaubt bleiben.

Die Stadt plant, das Leonhardsviertel in ein Wohn- und Ausgehviertel zu verwandeln, wobei Spielhallen und Wettbüros ebenfalls ausgeschlossen werden. Doch nicht alle sind mit dieser Entscheidung einverstanden.

