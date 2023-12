Die größte Kuppel nördlich der Alpen befindet sich in Baden-Württemberg

Säulen aus Marmor tragen die beeindruckende Kuppel, die zu den größten Europas zählt. © IMAGO/Zoonar.com/gero.b

Seit vielen Generationen stellen schwäbisch-badische Häuslebauer so manch beeindruckendes Bauwerk auf die steinernen Beine. Dazu zählt auch dieses gewölbte Kunstwerk.

Stuttgart - Denkt man an rekordverdächtige Gebäude in Baden-Württemberg, kommt vielen sicherlich das Ulmer Münster in den Sinn. Die größte Kuppel nördlich der Alpen und das Gemäuer, auf dem sie steht, ist ähnlich beeindruckend, aber deutlich weniger bekannt – zu Unrecht, dürften die meisten Besucher sagen. BW24 berichtet, wo sich diese einzigartige Kuppel befindet.

