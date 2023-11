Meteorologe warnt vor brisanter Wetterlage in Baden-Württemberg

Von: Nadja Pohr

In dieser Woche könnte das Wetter in Baden-Württemberg durch Regen und Sturm ziemlich gefährlich werden. Es gibt erste Unwetterwarnungen für den Südwesten.

Im Südwesten droht es ungemütlich zu werden.

Anhaltende Niederschläge sorgen in Baden-Württemberg für eine gefährliche Wetterlage. (Archiv- und Symbolfoto) © IMAGO/Bernd Mrz

Nach dem Wintereinbruch am vergangenen Wochenende, der nur von kurzer Dauer war, beherrscht nun die Westwetterlage wieder die Bedingungen in Deutschland. Zwar werden die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder milder, doch Wind und Regen nehmen dafür deutlich zu.