Meteorologe warnt vor möglichem Schneechaos in Baden-Württemberg

Von: Nadja Pohr

Eine flächendeckende Schneedecke sei über große Flächen Niedersachsens bis nach Hamburg möglich. (Symbolfoto) © Ingo Wagner/dpa

Der Winter ist da und mit ihm seine Tücken. Schnee und Kälte sorgen stellenweise für glatte Straßen in Baden-Württemberg. Das erhöht das Potenzial für Chaos.

Stuttgart - Das Wintertreiben hat in einigen Landesteilen bereits so richtig Fahrt aufgenommen. Wie BW24 berichtet, warnt ein Meteorologe nun auch vor einem möglichen Schneechaos in Baden-Württemberg.

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg in den mittleren und höheren Lagen nicht nur winterlich, es könnte sogar ziemlich ungemütlich werden, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net äußert.