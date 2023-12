Zehn der schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg

Von: Sina Alonso Garcia

Glühwein schlürfen, Rote Wurst essen und am bunten Budenzauber vorbeischlendern: Pünktlich zur Adventszeit halten endlich wieder die Weihnachtsmärkte Einzug in Städten und Gemeinden. Unsere Fotostrecke zeigt zehn der schönsten in Baden-Württemberg.

1 / 10 Auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (Schwarzwald) können Besucher eine ganz besondere Atmosphäre genießen. © IMAGO/Arnulf Hettrich

2 / 10 In Esslingen lockt jährlich ein Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. © IMAGO/Arnulf Hettrich

3 / 10 Auf dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg laden rund 160 Aussteller zum Stöbern und Genießen ein. © IMAGO/imageBROKER/Erich Geduldig

4 / 10 Weihnachtsmarkt am See in Konstanz: Die Stände reichen von der Innenstadt bis hinunter zum Hafen und sogar bis auf ein Schiff. © bodenseebilder.de/IMAGO

5 / 10 Als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands ist auch der Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen eine beliebte Anlaufstelle in der Adventszeit. © IMAGO / Udo Kröner

6 / 10 Königlicher Winterzauber herrscht auf dem Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern. © Patrick Seeger/dpa

7 / 10 In Ulm präsentieren rund 130 dekorierte Stände echtes Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen und Kulinarisches. © Imago/Westend61

8 / 10 In Rottweil erwartet Besucher des Weihnachtsmarktes jährlich ein buntgemischtes Angebot inklusive Bühne. © Imago/Arnulf Hettrich

9 / 10 Auch der Heidelberger Weihnachtsmarkt versprüht ein zauberhaftes Flair. © Heidelberg Marketing / Tobias Schwerdt

10 / 10 In der historischen Kulisse der Freiburger Altstadt finden Besucher jährlich ein breites Angebot an Ständen. © IMAGO/imageBROKER/Daniel Schoenen