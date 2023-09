„Wurst-Achim“ stirbt in seinem Lkw: Der „lauteste Marktschreier der Welt“ ist tot

Von: Patrick Mayer

Teilen

Laut eines Berichts soll der als „Wurst-Achim“ bekannte Marktschreier Joachim Pfaff bei einem Verkehrsunfall in NRW ums Leben gekommen sein.

Werl – Im September 2008 hatte RTL 105,8 Dezibel gemessen. Im September 2009 waren es laut der Sendung „Galileo“ von Pro7 sogar 110,2 Dezibel. Gemeint ist nicht etwa die Lautstärken-Messung aus einem Fußball-Stadion, und auch nicht das Geräusch-Barometer von einer Rennstrecke.

„Wurst-Achim“ soll tot sein: Joachim Pfaff verunglückt wohl auf der A44 tödlich

Die angegebenen Maßeinheiten, die den Schalldruck messen, stammen tatsächlich von einem Mann. Sein Name: Joachim Pfaff, der als „Wurst-Achim“ bekannte, angeblich „lauteste Marktschreier der Welt“. Das war zumindest sein Image. Jetzt ist „Wurst-Achim“ tot. Das berichtet die Bild.

Demnach soll der 63-jährige Wurstverkäufer am Samstagabend (16. September) mit seinem LKW auf der A44 bei Werl (Nordrhein-Westfalen) tödlich verunglückt sein. Der Lastwagen kam laut des Berichts von der Autobahn ab und stieß in eine Leitplanke. Der Fahrer wurde laut Feuerwehr eingeklemmt. Fotos zeigen den LKW des Marktschreiers aus Duisburg.

Marktschreier „Wurst-Achim“ alias Joachim Pfaff ist laut eines Berichts bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. (Archivfoto) © IMAGO/Bastian Haumann

„Der Laster war seitlich in die Leitplanke vor einer tiefen Böschung gefahren. Uns war sofort klar, dass Lebensgefahr besteht. Mit einer Crash-Rettung haben wir den Fahrer aus dem Führerhaus befreit“, zitierte die Bild Feuerwehr-Sprecher Karsten Korte. Alle Bemühungen des herbeigerufenen Notarztes seien jedoch vergeblich gewesen – es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Pfaffs Manager Achim Borgschulze bestätigte am Sonntag (17. September) demnach den Tod seines Klienten.

„Wurst-Achim“ tödlich mit LKW verunglückt: Joachim Pfaff war auf Wochenmärkten in ganz Deutschland

„Wurst-Achim“ kam demnach vom „Mühlhäuser Untermarkt“ in Thüringen, war wohl auf dem Weg zurück in seine Heimatstadt Duisburg.

Offenbach in Hessen, Cham in Niederbayern, Essen in NRW – Pfaff war auf vielen Wochenmärkten in ganz Deutschland unterwegs und bot mit lauter Stimme seine Wurstwaren an. Einer seiner bekanntesten Sprüche: „Wenn Achim seine Tüte packt, kriegt Aldi einen Herzinfarkt!“ Mit seiner Lautstärke schaffte es der Marktschreier laut Bild sogar ins „Guinness Buch der Rekorde“.

Unter anderem soll er mal in einem direkten Lautstärke-Duell den Sänger der Thrash-Metal-Band „Tankard“ besiegt haben. Laut Der Westen gehen die Behörden bislang davon aus, dass der Fahrer am Steuer womöglich einen Herzinfarkt hatte und den Lastwagen in die Leitplanke steuerte. (pm)