Xavier Naidoo verbreitet Theorien über den Warntag - das Netz reagiert hämisch

Am 10. September findet der erste bundesweite Warntag statt. Xavier Naidoo verbreitet Verschwörungstheorien zu den Hintergründen der Tests. Das Netz reagiert mit hämischen Kommentaren.

Mannheim - Am 10. September sollen um 11:00 Uhr alle Sirenen und Warnanlagen in Baden-Württemberg ausgelöst werden. Die Aktion soll die Bevölkerung auf die Ernstlage vorbereiteten. Sänger Xavier Naidoo vermutet hinter dem Warntag jedoch etwas ganz anderes. Er richtet sich mit einer Warnung an „alle Spirituellen und Erwachten" und ruft zur gemeinsamen Meditation auf. Die User auf Facebook reagieren mit hämischen Kommentaren auf die Theorien des Mannheimers.

Wegen seiner Verschwörungstheorien wollten mehr als 30.000 Menschen ein Konzert von Xavier Naidoo in Mannheim verhindern (BW24* berichtete).