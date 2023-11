Zeugen gesucht: Einbruch in Hamburger Sparkassenfiliale

Von: Adriano D'Adamo

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Sechs maskierte Männer dringen in eine Hamburger Sparkassenfiliale ein. Eine Mitarbeiterin und eine Kundin können fliehen.

Hamburg – Die Polizei in Hamburg-Hamm fahndet nach Zeugen eines Sparkassen-Einbruchs. Am 23. November gelang es sechs maskierten Männern, sich unbemerkt in die Bankfiliale einzuschleichen, so die Polizei am Freitag. Sie stießen dabei auf eine 61-jährige Bankangestellte und eine Kundin im gleichen Alter.

Beide entkamen den Eindringlingen, wobei die Mitarbeiterin die Polizei alarmierte. Die Einbrecher entkamen mit gestohlenem Geld und einem dunklen SUV, der in der Tiefgarage geparkt war. Die Polizei appelliert nun an Zeugen, die möglicherweise etwas gesehen haben, sich zu melden. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.