Tausende Gänse sorgen in NRW für besonderen Anblick

Von: Sofia Popovidi

Jedes Jahr landen im Winter bis zu 250.000 arktische Wildgänse am Niederrhein um dort zu überwintern. © Ralf Kistowski/imago

Jedes Jahr im Winter kommen die arktischen Wildgänse aus dem hohen Norden nach NRW. Am Niederrhein kann das Naturspektakel mit einer Safari beobachtet werden.

Duisburg – Ursprünglich kommen sie aus Russland und Grönland – die arktischen Wildgänse. Ein wärmeres Winterquartier suchen sich die Vögel dann ab November in Nordrhein-Westfalen. Am Niederrhein, zwischen Duisburg und der niederländischen Grenze, überwintern die Wildgänse mehrere Monate entlang der ausgedehnten Wiesen. Ein besonderes Naturschauspiel, immerhin sind dann rund 250.000 Wildgänse am Himmel zu sehen.

24RHEIN zeigt, wie man das Naturschauspiel in NRW beobachten kann.