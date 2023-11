„Zu verschenken“: Kater ausgesetzt – an seiner Box hing ein Zettel

Von: Sofia Popovidi

Drucken Teilen

Der 9 bis 10 Monate alte Kater wurde am Mittwoch (17. November) in Düsseldorf gefunden. (IDZRNRW-Montage) © Tierheim Düsseldorf

In Düsseldorf entdeckten Passanten einen ausgesetzten Kater mit einem Zettel „zu verschenken“. Das Tierheim handelte umgehend.

Düsseldorf – In NRW kommt es immer wieder zu traurigen Tierschicksalen. Mitte November dann ein weiterer Fall in Düsseldorf: Ein Kater wurde vor einem Bürgerbüro in einer Box mit dem Zettel „zu verschenken“ gefunden.

Das Tierheim wurde sofort benachrichtigt. Der Kater sei weder kastriert noch gechipt. Mit einem Facebook-Beitrag versucht das Tierheim nun, den Halter zu finden. Auch viele Menschen auf Facebook zeigen sich betroffen von dem Vorfall.

24RHEIN zeigt, wie es dem ausgesetzten Kater aus Düsseldorf nun geht.