So läuft der 11.11. in Köln – tausende Menschen feiern in der ganzen Stadt

Von: Constanze Julita, Mick Oberbusch, Melissa Ludstock

Teilen

Den Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln haben tausende Menschen gefeiert. Die Zülpicher Straße war voll, die Zugänge waren zwischenzeitlich gesperrt.

24RHEIN berichtet ausführlich im Live-Ticker über den 11.11. in Köln.

Update von 16:45 Uhr: Noch immer sind tausende Menschen in ganz Köln unterwegs. Auch am Abend wird noch weiter gefeiert – unter anderem in den Kneipen und Bars der Stadt. Dieser News-Ticker ist beendet.

11.11. in Köln – Menschen feiern in der ganzen Stadt

Update von 15:05 Uhr: In Köln zeigt sich am Nachmittag die Sonne. Mittlerweile dürfen auch wieder Menschen auf die Zülpicher Straße. Ein Zugang wurde geöffnet, berichten Reporter. Derweil befinden sich auch auf der Uniwiese im Grüngürtel, ganz in der Nähe, zahlreiche Menschen, die den 11.11. feiern. Dort sei es allerdings sehr voll, berichten Reporter. Doch auch außerhalb der abgesperrten Flächen wird gefeiert. So auch rund um den Aachener Weiher, der sich ebenfalls in der Nähe befindet.

Karnevalsauftakt in Köln: Die schönsten Momente in Bildern Fotostrecke ansehen

Update von 14:15 Uhr: Die Polizei ist am heutigen 11.11. mit rund 1000 Beamten im Einsatz. „Hier und da mussten unsere Einsatzkräfte mal einschreiten, aber ein massives Einsatzaufkommen war bislang nicht nötig“, sagt ein Polizei-Sprecher auf Anfrage von 24RHEIN.

Tausende feiern auf der Zülpicher Straße – Zugänge geschlossen

Update von 12:30 Uhr: Im Bereich rund um die Zülpicher Straße in Köln halten sich weiterhin viele Menschen auf. Die Zugänge zur Zülpicher Straße sind geschlossen. Auch auf der sogenannten Ausweichfläche auf der Uniwiese füllt es sich bereits. Auch hier feiern viele Menschen.

Update von 11:21 Uhr: Auf dem Heumarkt treten zahlreiche Bands auf, dort tausende Menschen den Karnevalsauftakt. Der WDR überträgt den 11.11. live im TV.

11.11. in Köln: Tausende Menschen feiern Karnevalsauftakt in der Innenstadt

Update von 11:11 Uhr: Kölle Alaaf!

„Kölle Alaaf“ hieß es um 11:11 Uhr in Köln – wie hier in der Innenstadt am Heumarkt. © Political-Moments/Imago

Update von 10:59 Uhr: „Die Altstadt ist komplett voll, auch der Einlass zum Alter Markt ist gesperrt“, teilt die Stadt um 10:44 Uhr mit.

Update von 10:30 Uhr: Auch in der Kölner Altstadt wird der 11.11. gefeiert. Auf dem Heumarkt findet eine der größten Sessionseröffnungen statt. Dort fällt um 11:11 Uhr der Startschuss für den Kölner Karneval 2024. Der Heumarkt, der sich zentral in der Altstadt direkt in der Nähe des Rheins befindet, ist bereits komplett ausgelastet, teilt die Stadt gegen 10:16 Uhr mit. Auch hier sind – ähnlich wie in der Zülpicher Straße – alle Zugänge gesperrt. Rund 12.000 Menschen befinden sich hier bereits.

11.11. in Köln – Feiernde sollen in andere Stadtviertel ausweichen

Update von 9:57 Uhr: Die Zülpicher Straße ist gesperrt. „Weichen Sie auf die Entlastungsfläche aus“, heißt es aus Lautsprecherdurchsagen. Die Stadt richtet sich mit einer Bitte an die Feiernden: Sie sollen auch in andere Stadtviertel ausweichen. Unter anderem die Kölner Südstadt ist bei vielen am 11.11. beliebt. Gerade in den Kneipen wird dort gefeiert.

So feiert Köln den 11.11.: Wichtige Feiermeile bereits geschlossen – Zugänge gesperrt

Update von 9:33 Uhr: Die beliebte Zülpicher Straße ist voll. Da sich dort bereits so viele Menschen eingefunden haben, um den 11.11. dort zu feiern, wurde der Bereich geschlossen. Alle Eingänge zur Zülpicher Straße sind „bis auf Weiteres“ gesperrt, teilte die Stadt Köln um 9:33 Uhr mit. Die Feiernden werden jetzt zu einer Entlastungsfläche geführt, berichten Reporter. Dafür wird die sogenannte Uniwiese in unmittelbarer Nähe genutzt. Diese Entlastungsfläche sowie die Sperrung der Zülpicher Straße sind Teil des Sicherheitskonzepts der Stadt für den 11.11.

Fotos vom 11.11. in Köln: So voll war es an der Zülpicher Straße Fotostrecke ansehen

„Unfassbar voll“: Tausende Menschen feiern auf Zülpicher Straße

Update von 8:50 Uhr: Viele der Feiernden zieht es am 11.11. auf die Zülpicher Straße im gleichnamigen Viertel. „Es ist unfassbar voll“, berichten die 24RHEIN-Reporter. Die Straße wurde für den 11.11. gesperrt, tausende Menschen haben sich hier bereits versammelt.

Auf der Zülpicher Straße ist der Andrang bereits um kurz vor 9 Uhr groß. © 24RHEIN

11.11. in Köln: Straßen füllen sich im Zülpicher Viertel

Update vom 11. November, 8:27 Uhr: Heute wird in vielen Teilen Kölns der 11.11. gefeiert. Noch wenige Stunden, bis der offizielle Countdown für 11:11 Uhr losgeht – bereits um 8:30 Uhr füllen sich die Straßen rund um das Zülpicher Viertel. Zahlreiche Jecken strömen mit lauter Karnevalsmusik über die Seitenstraßen in Richtung Zülpicher Straße. Besonders am Zugang ist es bereits sehr voll, viele junge Menschen warten auf den Einlass.

Der 11.11. in Köln: Zahlreiche Menschen am Karnevalsauftakt erwartet

Erstmeldung vom 10. November: Köln – Am 11.11. beginnt in Köln die neue Karnevalssession – dann heißt es ab 11:11 Uhr wieder „Kölle Alaaf“. Zahlreiche Veranstaltungen finden in Köln statt. In der ganzen Stadt wird an diesem Tag der Kölner Karneval gefeiert: in Kneipen, Bars und auf den Straßen

Kölner Karneval am 11.11. – so wird gefeiert

Bereits in den vergangenen Jahren sind immer mehr Menschen nach Köln gekommen, um den 11.11. zu feiern. Auch in diesem Jahr wird erwartet, dass zahlreiche Partytouristen in die Domstadt strömen – vor allem, weil der Karnevalsauftakt auf einen Samstag fällt. Unter anderem deswegen wird mit einem Massenandrang am 11.11. in Köln gerechnet. Köln hat sich darauf entsprechend vorbereitet: mehr als 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeiter und mehr als 1000 private Sicherheitskräfte sind am 11.11. im Einsatz.

Mit dem 11.11. startet der Kölner Karneval in die neue Session – und das wird gefeiert. (Archivbild aus der Kölner Innenstadt, 2022) © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Gerade die Zülpicher Straße ist bei vielen Menschen am 11.11. beliebt. Der Bereich rund um die Straße und den Zülpicher Platz hat sich in immer mehr zu einem Schwerpunkt der Feiern entwickelt. Das Studentenviertel gilt schon lange als Mega-Hotspot. Zahlreiche Bereiche werden zudem abgesperrt, wer rund um die Zülpicher Straße am 11.11. feiern will, muss einige Regeln beachten. (mlu)