Künstlerhof „Viva la Bernie“: Einigung erzielt, Zukunft gesichert

Verkehrssenator Anjes Tjarks (3.v.l.) und Finanzsenator Andreas Dressel (5.v.l) auf dem Künstlerhof. © Carola Große-Wilde/dpa

Die Zukunft des Hamburger Künstlerhofs „Viva la Bernie“ ist endlich geklärt. Eine Einigung zwischen Eigentümern und Mietern ebnet den Weg für eine dauerhafte Lösung.

Hamburg - Im Hamburger Bezirk Altona wurde eine Lösung für den langjährigen Konflikt um die Zukunft des Künstler- und Handwerkerhofs „Viva la Bernie“ gefunden. Mieter und Eigentümer sind zu einem gemeinsamen Konsens gekommen. Die Immobilie wird von den beiden privaten Eigentümern für 8,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Sie soll von der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung erworben und dauerhaft als Erbpacht an die Nutzer weitergegeben werden. Dies wurde am Montag in Hamburg von den Verhandlungspartnern bekannt gegeben.

Teil des Betrags selbst aufbringen: Privatkredite mit niedrigen Zinsen

Die Künstlergemeinschaft muss einen Teil des Betrages selbst aufbringen. Sie plant dies durch Privatkredite mit niedrigen Zinsen, Spenden und Mäzenen zu realisieren. Anjes Tjarks, Hamburgs Verkehrssenator (Grüne), äußerte sich positiv über die Einigung. Er betonte, wie wichtig es sei, diesen bedeutenden Ort zu erhalten. Der Künstler- und Handwerkerhof stelle einen wichtigen Begegnungsort für Wohnen, Austausch und Kreativität dar. Auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) äußerte seine Erleichterung: „Das Wetter passt eigentlich gar nicht zum Anlass. Nach vielen dunklen Wolken sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels.“

Ralf Gauger, Sprecher der Künstlergemeinschaft, zeigte sich zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss. Dennoch betonte er, dass noch eine große Herausforderung bevorstehe. Um das Eigenkapital zu finanzieren, plant die Hofgemeinschaft eine großangelegte Fundraising-Kampagne. Der Startschuss soll mit einer Auktion von gespendeten Kunstwerken namhafter Künstler wie Jonathan Meese, Daniel Richter, Rosemarie Trockel und Andreas Gursky am 7. Dezember im Museum für Kunst und Gewerbe fallen. Je mehr Spenden zusammenkommen, desto weniger muss bei einer Bank geliehen werden.

Fettes Brot: Tonstudio auf dem Hof

Boris Lauterbach (König Boris) von der Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot, die ihr Tonstudio auf dem Hof betreibt, zeigte sich ebenfalls erleichtert. Er sieht in „Viva la Bernie“ ein Vorbild für andere Projekte. Er glaubt, dass viele Menschen Teil dieses positiven Ausgangs sein möchten. Sein Kollege Martin Vandreier (Dokter Renz) fügte hinzu: „Es geht darum, den Hof langfristig als utopischen Ausblick für zukünftige Generationen zu erhalten.“

Jörg Lindner, Vorstand der Lawaetz-Stiftung, äußerte den Wunsch, mit dem Engagement der Stiftung die Strukturen des Wohnens und Arbeitens in den Handwerksbetrieben zu sichern und behutsam weiterzuentwickeln. Die Hofgemeinschaft soll dafür ein dauerhaftes Nutzungsrecht mit Selbstverwaltung erhalten. Christoph Reschke und Alexander Möll, die Berliner Investoren, die das Gelände 2017 erworben hatten, hatten ursprünglich andere Pläne. Die etwa 110 Handwerker und Künstler, die auf dem Hof leben und arbeiten, befürchteten, durch Mieterhöhungen verdrängt zu werden. Sie wollten daher den Hof selbst übernehmen. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.