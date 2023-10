Bis zu 25 Grad: In diesen Teilen Bayerns kehrt am Wochenende der Sommer zurück

Von: Katarina Amtmann

Nach zwei kühleren Tagen gibt der Sommer am Wochenende in Bayern sein Comeback - aber nicht überall. Die Wettervorhersage für den Freistaat.

München - Der Spätsommer verwöhnte die Bayern bisher mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad - und das sogar bis in den Oktober hinein. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, zog dann ein Unwetter über Teile Bayerns, das seine Spuren hinterließ. Sogar der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte mehrere Warnungen herausgegeben.

Wetter in Bayern: Sonne-Wolken-Mix und nur knapp über 20 Grad

Am Donnerstag, 5. Oktober, bleibt es überwiegend bewölkt, nur im Süden zeigt sich die Sonne etwas länger. Auf mehr als 19 Grad steigen die Temperaturen aber nicht. Am Freitag gibt es in Bayern einen Sonne-Wolken-Mix, das Thermometer klettert maximal auf Werte zwischen 16 und 21 Grad.

Sommer-Comeback am Wochenende: Bis zu 25 Grad in Teilen Bayerns

Zum Wochenende kehrt dann aber der Sommer zurück: Der Samstag startet mit viel Sonne, in Ostbayern ziehen jedoch immer wieder Wolkenfelder durch. Die Höchsttemperaturen betragen in Oberfranken 17 Grad, im Süden Bayerns dagegen sommerliche 25 Grad. Am Sonntag kann es zum Start in den Tag vereinzelt regnen, überwiegend soll es aber trocken bleiben. Besonders viel Sonnenschein soll es im Norden und Osten des Freistaats geben. Die Höchstwerte bleiben ähnlich bei 15 Grad im Vogtland und 25 Grad im südlichen Alpenvorland. (kam)

