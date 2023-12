Zwei Männer in Hagen niedergeschossen – Täter auf der Flucht

Von: Maximilian Gang

In der Nähe eines Spielplatzes in Hagen (NRW) sind am Samstag Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Hagen – In Hagen-Haspe in Nordrhein-Westfalen sind zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen sollen ein oder mehrere Täter die Schüsse am Samstagnachmittag (9. Dezember) in der Nähe eines Spielplatzes abgefeuert haben. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem oder den Schützen, wie wa.de berichtet.

Schüsse in Hagen: Zwei Männer schwer verletzt – Hintergrund bislang unklar

In Hagen sind am Samstagnachmittag (9. Dezember) zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. © Alex Talash/dpa

Laut dem Bericht von wa.de fielen die Schüsse gegen 14:30 Uhr am Steinplatz in Hagen. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Hintergrund der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits vor wenigen Tagen fielen in Köln Schüsse. Dabei haben Polizisten auf einen 36-Jährigen geschossen, der zuvor zwei Frauen mit einem Messer überfallen haben soll. Am Boden liegend soll sich der Mann mit dem Messer dann selbst noch schwer verletzt haben. (mg, mit dpa)