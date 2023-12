Zwei neue Zugverbindungen für NRW – sie haben sogar Zusatz-Haltestellen

Von: Sven Schneider

Bahnfahrer aus NRW dürfen sich über zwei neue Zugverbindungen freuen. © Rüdiger Wölk/Imago

Bahnfahrer in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf zwei neue Zugverbindungen freuen. Schon im Januar 2024 nehmen sie ihren Betrieb auf.

Dortmund – Nordrhein-Westfalen bekommt im neuen Jahr 2024 zwei neue Zugverbindungen. Sie verkehren unter anderem im Ruhrgebiet. Sogar zwei Zusatz-Haltestellen werden angefahren, wie RUHR24 berichtet.

Zum Jahreswechsel dürfen sich Bahnfahrer in NRW auf zwei neue Zugverbindungen freuen. Schon am 7. Januar 2024 geht die Regionalbahn 37 an den Start und verknüpft zwei wichtige Knotenpunkte miteinander.

Tags darauf nimmt eine weitere Zugverbindung den Betrieb auf und verkehrt bis ins nördliche Ruhrgebiet. Neue Schienen müssen dafür nicht verlegt werden. Vielmehr werden bereits bestehende Zuglinien unterstützt (mehr News aus NRW auf RUHR24 lesen).