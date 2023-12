Karambolage auf der A1: Drei Verletzte und Stau-Chaos in Hamburg

Von: Adriano D'Adamo

Zwei Unfälle auf der A1 in Hamburg führen zu Verkehrschaos und mehreren Verletzten. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Hamburg – Am Freitagmorgen wurden bei zwei separaten Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 in Hamburg insgesamt drei Personen verletzt. Laut Polizeibericht erlitten sie leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Anschlussstelle Öjendorf in Richtung Süden waren im morgendlichen Berufsverkehr Staus zu erwarten.

Mehrere Fahrzeuge involviert: Leichte Verletzungen

Die Umleitung der Fahrzeuge erfolgte ab der Anschlussstelle Billstedt. Nach ersten Untersuchungen waren bei beiden Unfällen jeweils mindestens drei Fahrzeuge involviert. Bei dem ersten Vorfall stießen drei Autos während eines Spurwechsels zusammen. Sie blieben in der Mittelleitplanke liegen. Dabei wurde ein Mann leicht eingeklemmt und verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich etwa anderthalb Stunden später. Hierbei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Informationen zum Hergang und der Ursache der Unfälle geben. dpa

