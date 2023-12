Die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands stammt aus Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands hat ihren Sitz in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands hat ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg. Heute ist sie in mehreren Bundesländern vertreten.

Stuttgart - Gerade jetzt vor Weihnachten besuchen womöglich noch mehr Menschen Buchhandlungen in ganz Deutschland. Mit Büchern aller Art wird seit Jahrhunderten gehandelt, auch in einer Stadt in Baden-Württemberg. Dort wurde im Jahr 1596 nämlich die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands gegründet, die inzwischen rund 70 Filialen in mehreren Bundesländern betreibt. Bei BW24 erfahren Sie mehr über die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands, ihre Geschichte und auch, welche Buchhandlung noch älter ist.

Zwar nicht in Baden-Württemberg, aber im Südwesten Deutschlands, erfand Johannes Gutenberg im Jahr 1450 den modernen Buchdruck, der sich in den nachfolgenden Jahren rasant in ganz Europa ausbreitete.