Schockierender Fund mitten im Wald - Er wurde wohl von Wildschweinen freigelegt

Pasewalk - Fast 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs*, wurde am Mittwoch (6. Mai) in einem Waldstück in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern ein spektakulärer Munitionsfund gemacht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Neubrandenburg hervor.

Zweiter Weltkrieg: Riesiger Munitionsfund in Mecklenburg-Vorpommern

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei Pasewalk „zu einem Einsatz in einem Waldstück zwischen Ladenthin und Pomellen hinzugerufen“, wie aus einem Pressebericht hervorgeht.

Als die Beamten vor Ort im Wald eintrafen, sahen sie den Fund eines Jägers und alarmierten den Munitionsbergungsdienst. Der Jäger hatte sage und schreibe einhundert russische Wurfgranaten, zwanzig Gewehrgranaten, eine Handgranate und 25 Stück Infanteriemunition gefunden. Die Munition wurde schließlich durch den Munitionsbergungsdienst geborgen.

Mecklenburg-Vorpommern: Nachsuche bringt weitere Kriegsmunition hervor

Am Donnerstag (7. Mai) erfolgte dann, wie aus dem Pressebericht der Polizei Neubrandenburg weiter hervorgeht, eine Nachsuche in dem Bereich, in dem am Vortag der Munitionsfund gemacht wurde. „Und die hat sich gelohnt“, wie sich Polizeisprecherin Katrin Kleedehn gegenüber der „Bild“-Zeitung zu dem Fund äußerte.

Demnach wurden nämlich weitere 220 Wurfgranaten, ein deutscher Panzerfaustkopf, zwei Handgranaten und zehn Stück Infanteriemunition geborgen.

Die Munition habe teilweise in einem Meter Tiefe in der Erde gelegen und stamme vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren am 8. Mai sein Ende nahm*. Polizeisprecherin Katrin Kleedehn sagte: „Bei dem Fundort könnte es sich um eine sogenannte Stellung beziehungsweise einen Unterstand gehandelt haben.“

Wie die Bild-Zeitung schreibt, sollen offenbar Wildschweine die Granaten ausgegraben und so freigelegt haben.

