28-jähriger Syrer soll Sprengstoffanschlag geplant haben

Die Polizei hat einen Syrer wegen Anschlagsplanungen verhaftet. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zwei junge Syrer haben Ermittlungen zufolge einen Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel geplant. Die Polizei nimmt einen 28-Jährigen in Hamburg fest. Sein Bruder im Allgäu soll ihn unterstützt haben.

Hamburg - Wegen des Verdachts auf Planung eines Anschlags mit islamistischem Hintergrund hat die Polizei am Dienstag in Hamburg einen 28 Jahre alten Syrer festgenommen. Sein vier Jahre jüngerer, in Kempten im Allgäu lebender Bruder soll bei den Planungen Beihilfe geleistet haben, wie Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mitteilten.

Den Angaben zufolge planten die beiden Brüder einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel auf zivile Ziele. Der 28-Jährige sei der Hauptbeschuldigte. Er habe seit einigen Wochen über die Onlineplattform Ebay und andere Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben. Sein Bruder in Kempten habe ihn in der Tatplanung bestärkt.

Haftbefehl wegen Terrorismusfinanzierung

Gegen den 28-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor, wie es hieß. Mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten seien am Dienstagvormittag durchsucht worden. Es seien umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen sichergestellt worden. An der Aktion seien 250 Polizisten beteiligt gewesen.

Hamburgs Innensenator Andy Grote lobte die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der Hansestadt mit denen des Bundes. Dadurch sei der Syrer festgenommen worden, „der offenbar einen islamistischen Sprengstoffanschlag vorbereitete“, erklärte der SPD-Politiker. Auch alle an den Ermittlungen im Vorfeld Beteiligten hätten „hochprofessionelle und erfolgreiche Arbeit“ geleistet. „Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen“, sagte Grote. dpa