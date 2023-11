40 Geiseln im Gazastreifen verschwunden: Selbst Hamas kann die Gefangenen nicht finden

Von: Nils Hinsberger

Die Terrormiliz Hamas verschleppte beim Überfall auf Israel 240 Geiseln in den Gazastreifen. Doch 40 von ihnen sind verschwunden. Wie kann das sein?

Gaza – Die Situation der aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ist wohl noch unübersichtlicher als bisher gedacht. Nachdem man sich im Krieg in Israel mit der Hamas auf eine Feuerpause und den Tausch von Geiseln gegen in Israel inhaftierte Palästinenser geeinigt hatte, überbringt das Vermittler-Land Katar die nächste schlechte Nachricht: 40 der israelischen Geiseln sollen im Gazastreifen spurlos verschwunden sein.

Israel-News: Verschwundene Geiseln von weiteren Gruppen gefangen?

Wo die verschwundenen Geiseln sind, könne nicht mal die Hamas selbst sagen, berichtete Katars Premierminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani im Interview mit der Financial Times. Damit seien etwa 40 Frauen und Kinder nicht ausfindig zu machen. Grund dafür könnte die Involvierung weiterer radikal-islamischer Gruppen sein.

Die Hamas habe vermutlich keinen Überblick über Geiseln, „die von der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigade, dem PIJ [Palästinensischer Islamischer Dschihad] und anderen kleineren Gruppen festgehalten werden“, sagte der leitende Analyst des Salafi-Jihadi-Teams des AEI-Projekts für kritische Bedrohungen gegenüber Business Insider. Der Islamische Dschihad in Palästina habe angegeben, 30 der entführten Geiseln in seinem Besitz zu haben.

Hamas agierte beim Angriff auf Israel wohl nicht alleine

Am Überfall auf Israel am 7. Oktober waren nicht nur Kämpfer der Hamas beteiligt. Der Angriff, bei dem etwa 1200 israelische Soldaten und Zivilisten ermordet wurden, soll auch unter Beteiligung des Islamischen Dschihad durchgeführt und koordiniert worden sein. Die Hamas habe Katar mitgeteilt, dass ihre Kämpfer keine Zivilisten gefangen genommen hätten und schiebe die Schuld auf andere militante Gruppen, so Katars Premierminister Mohammad. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Verteilung der Geiseln hat demnach Auswirkungen auf die Freilassung der Verschleppten. Da Israel lediglich mit der Hamas in Verhandlungen steht, könne es schwierig sein, alle Geiseln ausfindig zu machen. Auch, weil andere terroristische Gruppen in den Gefangenen einen höheren Wert sehen könnten als die Hamas.

Hamas muss mit palästinensischen Gruppen um Geiseln verhandeln

„Die Hamas kann nicht einfach die Übergabe der Geiseln anordnen, zumal alle anderen wissen, dass die Geiseln auch für sie von Wert sind“, sagte Hans Jacob Schindler, Mitarbeiter des Counter-Extremist-Projekts, dem Business Insider. Die Hamas führe demnach nicht nur Verhandlungen mit Israel, sondern auch mit den verschiedenen radikal-palästinensischen Gruppen.

Die Geiselsituation sei für ihn eine der kompliziertesten seiner Karriere. „Nicht nur wegen der Zahl an Geiseln, sondern wegen der Zahl an Gruppierungen, die Geiseln genommen haben.“ Diese Gruppen würden außerdem auf die Verhandlungen der Hamas nicht eingehen.

Bislang hat die Terrororganisation Hamas 69 der verschleppten Geiseln an Israel übergeben. Im Gegenzug hat Israel 150 inhaftierte Palästinenser und Palästinenserinnen nach Gaza entlassen. Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas beinhalteten auch Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die Suche nach weiteren Geiseln könne nun ein Anlass sein, die bereits verlängerte Feuerpause auszuweiten.

Geiseln könnten auch geflohen oder getötet worden sein

Zwei weitere Möglichkeiten bestehen für die verschwundenen Geiseln. Die optimistische sei, dass manchen Geiseln auch die Flucht von ihren Entführern gelungen sein könnte, sagt Schindler im Interview. „Es ist immer möglich, dass Geiseln von dort entkommen, wo sie festgehalten werden.“ Die zweite, wenn auch unwahrscheinliche Möglichkeit, wäre der Tod mancher Geiseln. Unwahrscheinlich sei die Vorstellung laut Schindler deshalb, da die Hamas versuchen würde, israelische Angriffe auf den Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich zu machen.

Die Hamas könne mit der Aussage, die Geiseln nicht zu finden, auch Zeit im Krieg gegen Israel schinden, so Rachel Briggs, CEO des Thinktanks „The Clarity Factory“ gegenüber Business Insider. Die Art, wie die Geiseln von der Hamas Stück für Stück freigelassen wurden, sei ein Zeichen dafür, „dass auf Zeit spielen definitiv etwas ist, was die Hamas versucht“. (nhi)