69 statt 49 Euro? Pro Bahn rechnet mit Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Von: Oliver Schmitz

Teilen

Das „49-Euro-Ticket“ könnte es wohl nicht mehr allzu lange geben. © Sebastian Gollnow/dpa

Das Deutschlandticket wird in Zukunft nicht mehr 49 Euro kosten, glaubt Pro Bahn. Der Fahrgastverband rechnet mit saftigen Preiserhöhungen – das bereits zeitnah.

Mehr zum Thema Bis zu 20 Euro mehr: Deutschlandticket könnte deutlich teurer werden

Köln – Rund um das sogenannte „49-Euro-Ticket“ ist ein Finanzierungsstreit entbrannt. Bund und Länder sind sich uneinig, wie ein Teil der Kosten des ÖPNV-Abos ab 2024 verteilt werden soll. Bei Nichteinigung droht eine Preiserhöhung. Der Fahrgastverband Pro Bahn zeigt sich pessimistisch, was die Zukunft des Deutschlandtickets angeht. „Der Preis wird so sicherlich nicht bleiben“, sagt Bundesvorsitzender Detlef Neuß gegenüber 24RHEIN und ergänzt: „Deshalb heißt es auch Deutschlandticket und nicht 49-Euro-Ticket“. Die Erhöhung sei seiner Meinung nach von vorneherein eingeplant gewesen. „Spätestens 2025“ sei es nach Meinung von Neuß so weit.

24RHEIN berichtet, wie teuer das Deutschlandticket genau werden könnte und um welche Kosten sich die Politik aktuell streitet. .