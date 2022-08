880 Millionen Euro für Kampf gegen Hunger

In der Klinik im somalischen Baidoa werden schwer unterernährte Kinder behandelt. © Eva-Maria Krafczyk/dpa

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat den Hunger in der Welt noch verschärft. Deutschland will helfen, die Not zu lindern.

Berlin - Die Bundesregierung will den weltweiten Kampf gegen Hunger mit 880 Millionen Euro unterstützen. Dabei handele es sich zum einen um 430 Millionen Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits im Februar bei einem G7-Treffen zugesagt habe, sagte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums in Berlin. Die anderen Mittel kämen demnach aus dem Nachtragshaushalt.

Regional verteilten sich die Gelder auf die Länder, die vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den Folgen stark betroffen seien, wie die Sahel-Region, das Horn von Afrika und der Nahe Osten. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. dpa