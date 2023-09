Abstimmung über Spaniens Regierung: Feijóo greift Sánchez an

Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt erneut über die Kandidatur des bisherigen konservativen Oppositionsführers Alberto Nunez Feijoo für das Amt des Ministerpräsidenten ab. © Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa

Der konservative spanische Wahlsieger Feijóo unternimmt einen zweiten und wohl letzten Versuch, im Parlament zum Regierungschef gewählt zu werden. Ein anderer hat aber wohl bessere Chancen.

Madrid - Spaniens konservativer Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat vor der als aussichtslos geltenden zweiten Abstimmung im Parlament über seine Kandidatur als neuer Regierungschef den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez scharf angegriffen. Er warf ihm vor, eine „Regierung der Lüge und der Täuschung“ anzustreben, wenn er auf Forderungen katalanischer Separatisten nach einer Amnestie und einem neuen Unabhängigkeitsreferendum eingehe, sagte der 62-Jährige Vorsitzende der Volkspartei (PP) im Unterhaus in Madrid.

Zugleich räumte er sein Scheitern schon vor der Abstimmung ein. „Ich will kein Regierungschef auf Kosten der Würde meines Landes sein“, sagte er mit Blick auf Sánchez. Die erste Abstimmung am Mittwoch hatte Feijóo verloren. 172 Abgeordnete stimmten für den Politiker aus Galicien, 178 gegen ihn. Dieses Ergebnis wurde auch am Nachmittag in namentlicher Abstimmung erwartet. Wenn es bis zum 27. November keine Mehrheit im Parlament für eine neue Regierung gibt, wird eine Neuwahl notwendig, die am 14. Januar abgehalten würde. dpa