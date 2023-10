Ägypten: Europa soll eine Million Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Million Menschen wollen aus dem Gazastreifen vor dem Krieg in Israel fliehen. Doch wo sollen sie hin? Ägypten verweist auf Europa als Ziel.

Tel Aviv - Im Gazastreifen bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Israel schlug nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober 2023 mit massiven Luftangriffen zurück und bereitet aktuell eine Bodenoffensive vor. Viele Menschen in Gaza sind auf der Flucht - doch wohin sollen sie gehen? Die Menschen können von Gaza aus eigentlich nur nach Israel – oder ins Nachbarland Ägypten.

Doch Kairo hält den Grenzübergang Rafah weiter geschlossen. Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten während des Großangriffs auf Israel auch den Erez-Grenzübergang zerstört, der für Personenverkehr diente. Israel verhängte nach den Gräueltaten gegen seine Bevölkerung eine komplette Abriegelung des schmalen Küstenstreifens.

Palästinenser, einige mit ausländischen Pässen, warten am Grenzübergang Rafah auf Hilfe und eine mögliche Einreise nach Ägypten. © Mohammed Talatene/dpa

Ägypten hat klare Position im Israel-Krieg: Europa soll eine Million Geflüchtete aus Gaza aufnehmen

Bereitstehende humanitäre Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen können gegenwärtig nur über die ägyptische Grenze gebracht werden. Beobachter gehen davon aus, dass Ägypten auch angesichts seiner angeschlagenen Wirtschaft Sorge hat, zahlreiche palästinensische Flüchtlinge könnten bei einer Grenzöffnung ins Land kommen. Außerdem befürchtet Kairo, unter den Flüchtlingen könnten sich auch Hamas-Terroristen mischen. Die Hamas steht der Muslimbruderschaft nahe, die in Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird.

Die ägyptische Regierung sieht laut einem Bericht der Financial Times jetzt Europa in der Verantwortung. Die Europäische Union (EU) sollte die rund eine Million Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen, wenn ihnen „die Menschenrechte so sehr am Herzen liegen“, sagte ein hochrangiger ägyptischer Beamter dem Blatt zufolge zu einem europäischen Amtskollegen. Die Ägypter seien „wirklich, wirklich wütend“ über den Druck, der auf ihnen lastet, hieß es weiter.

Flüchtlinge aus Krieg in Israel: Frühere Vertreibungen aus Gaza waren dauerhaft

Michael Wahid Hanna, Analyst bei der International Crisis Group, sprach gegenüber der Financial Times von unbeantworteten Fragen darüber, wie viele Palästinenser Ägypten aufnehmen könne. „Wie viele und wie lange? Und selbst wenn es um vorübergehenden humanitären Schutz geht, wird es nach der israelischen Offensive möglicherweise nichts mehr geben, wohin die Palästinenser zurückkehren könnten. Oder vielleicht lässt Israel sie nicht zurückkehren“, sagte er. Hanna äußerte, dass frühere palästinensische Vertreibungen dauerhaft geworden seien. Palästinensische Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien haben Jahrzehnte in diesen Ländern verbracht, ohne Aussicht auf eine Rückkehr in ihre Dörfer und Städte.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im gesamten Nahen Osten fünf Millionen palästinensische Flüchtlinge verstreut. Hanna sagte, dass die Ägypter wahrscheinlich auch Sicherheitsfaktoren im Kopf hätten. „Ägypten kämpfte gegen einen IS-Aufstand im nördlichen Sinai und Verbindungen zu Extremisten in Gaza waren damals ein zentrales Thema“, sagte er. Kairo würde eine im Exil lebende Gemeinschaft, zu der auch Militante gehören könnten, die Israel von seinem Territorium aus bekämpfen wollen, nicht überwachen wollen. (cgsc mit dpa)