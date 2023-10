Aktuelle Umfrage vor Bayern-Wahl wird zum Mutmacher für Söder - anderen droht Debakel

Von: Christian Stör

Teilen

Die CSU liegt laut ZDF-„Politbarometer“ vor der Bayern-Wahl weiter deutlich in Führung. Dahinter kämpfen Grüne, AfD und Freie Wähler um Platz zwei.

München - Kurz vor der Bayern-Wahl am Sonntag (8. Oktober) kann die CSU von Ministerpräsident Markus Söder im ZDF-„Politbarometer“ noch einmal leicht zulegen. In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen erreichen die Christsozialen bei der „Sonntagsfrage“ 37 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Damit käme sie in etwa auf das Ergebnis der Landtagswahl von 2018. Damals fuhr die CSU mit 37,2 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren ein.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender, spricht auf dem Parteitag der CSU mit anschließender Wahl des Parteivorstands. © Peter Kneffel/dpa

Unverändert im Vergleich zur Vorwoche sind dagegen die Werte des CSU-Koalitionspartners Freie Wähler (15 Prozent) sowie der Oppositionsparteien Grüne (16 Prozent), AfD (14 Prozent) und SPD (9 Prozent). Der FDP droht dagegen ein Debakel bei der Bayern-Wahl. Sie verliert einen weiteren Punkt und kommt damit nur noch auf drei Prozent. Laut ZDF-Umfrage wäre sie also nicht mehr im bayerischen Landtag vertreten. Umfragen für ARD und Bild-Zeitung ergaben zuletzt ähnliche Werte, wobei die CSU konstant bei nur 36 Prozent lag.

Laut der neuen ZDF-Umfrage wäre damit außer einer Neuauflage der Koalition aus CSU und Freien Wählern auch ein Bündnis aus CSU und Grünen möglich, was Söder aber kategorisch ausschließt. Die CSU allein hätte keine Mehrheit.

Fraktion Prozent CSU 37 Grüne 16 Freie Wähler 15 AfD 14 SPD 9 FDP 3 Sonstige 6

ZDF-Umfrage vor der Bayern-Wahl: Viele Wahlberechtigte sind noch unentschlossen

Dem ZDF-„Politbarometer“ zufolge sind viele Wählerinnen und Wähler jedoch auch kurz vor der Bayern-Wahl noch immer unentschlossen, ob und wen sie wählen sollen. 28 Prozent der Befragten wissen demnach noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Die Forschungsgruppe gibt eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

Die Landtagswahl 2018 gewann die CSU mit 37,2 Prozent vor Grünen mit 17,6 Prozent und Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD bekam 10,2 Prozent, die SPD 9,7 Prozent und die FDP 5,1 Prozent. (cs/dpa/afp)

Für das repräsentative ZDF-Politbarometer wurden am 4. und 5. Oktober insgesamt 1.209 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Bayern von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen telefonisch und online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt laut dem ZDF bei plus/minus drei Prozentpunkten.