Brandenburger Verfassungsschutz stellt AfD-Landesverband unter Beobachtung - Parteichef Gauland reagiert

Die Brandenburger AfD wurde vom örtlichen Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt. Jetzt reagiert Alexander Gauland.

Der AfD-Landesverband in Brandenburg steht mittlerweile unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Das teilte das Innenministerium am Montag auf Nachfrage mit (siehe Erstmeldung vom 15. Juni).

Zuvor sorgte der Landesverband mit dem Rauswurf des bisherigen Parteichefs für Schlagzeilen.

Update vom 15. Juni, 11.24 Uhr: Die verschärfte Beobachtung des Brandenburger AfD-Landesverbands ist beim Chef der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, auf Kritik gestoßen. „Die Entscheidung des Verfassungsschutzes in Brandenburg, den Landesverband der AfD als Verdachtsfall einzustufen, ist genauso falsch wie die bisherigen Einstufungen der AfD durch den Verfassungsschutz“, sagte Gauland am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

AfD wurde vom Brandenburger Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft

Zuvor hatte der Brandenburger Verfassungsschutz die AfD im Land unter Beobachtung gestellt. Formal stufte er den Landesverband als Verdachtsfall ein. Das bedeutet, dass er zur Beobachtung nicht alle nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen darf.

Im März hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz den r echtsnationalen „Flügel“ der Partei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Mittlerweile ist die Gruppierung formal aufgelöst. Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative wiederum gilt als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus.

AfD von Brandenburger Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt

Erstmeldung vom 15. Juni 2020:

Potsdam - Der Brandenburger Verfassungsschutz stellt den AfD-Landesverband unter Beobachtung. Das teilte das Innenministerium am Montag in Potsdam auf Nachfrage mit und erläuterte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass dieser Schritt nach längerer Prüfung geschehen sei. Auch die Kontrollkommission des Landtags sei darüber informiert. Zuvor hatten RTL/ntv sowie der Tagesspiegel darüber berichtet. Im Laufe des heutigen Montags wollte das Innenministerium nähere Informationen darüber geben.

Diese Meldung dürfte nun erneut für Aufruhr in dem Landesverband der Partei sorgen. Zuletzt machte der Rauswurf des ehemaligen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz Schlagzeilen. Dieser klagt nun gegen den Ausschluss aus der AfD. Weitere Informationen zur Personalie Kalbitz erhalten Sie im nachfolgenden Video.

AfD: Auch nach Rauswurf erhält Kalbitz Rückhalt

Obwohl Kalbitz durch einen Mehrheitsbeschluss des Bundesvorstands aus der Partei geworfen worden war, ist die Entscheidung parteiintern sehr umstritten. Im Brandenburger Landesverband stehen starke Kräfte nach wie vor hinter Kalbitz - sogar die Geschäftsordnung der Landtagsfraktion wurde geändert, damit er nach dem Rauswurf Mitglied bleiben konnte. Kalbitz ist einer der Wortführer der radikalen Rechten in der Partei um Björn Höcke, die früher im inzwischen aufgelösten „Flügel“ zusammengeschlossen waren. Aus Sicht des Verfassungsschutzes ist er rechtsextremistisch eingestellt.

Jörg Müller, Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, hatte Mitte Mai im RBB mit Blick auf eine mögliche Beobachtung des Landesverbands gesagt: „Wenn sich diese erkennbare „Verflügelung“ weiter fortsetzt und zeigt, dann wird sich diese Frage immer mehr aufdrängen.“ Er betonte jedoch auch, dass die Beobachtung einer Partei in einer Demokratie an genaue rechtsstaatliche Voraussetzungen gebunden und ein schwerer Eingriff sei.

AfD-Politiker Kalbitz soll Mitglied bei einer rechtsextremen Vereinigung gewesen sein

Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand die Mitgliedschaft von Kalbitz mit knapper Mehrheit von sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung für nichtig erklärt. Als Begründung für den Beschluss gab er an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben habe. Kalbitz betont jedoch, er sei nicht HDJ-Mitglied gewesen. Er geht nun beim Bundesschiedsgericht der Partei und vor einem Zivilgericht gegen den Beschluss vor.

Neben Thüringens Landeschef Höcke gilt Kalbitz als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der Partei. Der rechtsnationale „Flügel“, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, hatte sich nach eigenen Angaben Ende April selbst aufgelöst.

dpa