Rätsel um AfD-Chef: Ermittler wollen Details im Fall Chrupalla nennen – noch diese Woche

Von: Lukas Rogalla

Bald will die Staatsanwaltschaft publik machen, was zum Krankenhausaufenthalt von Tino Chrupalla führte. Doch noch dauern die Ermittlungen an.

Berlin/Ingolstadt – Was ist Tino Chrupalla passiert? Der Bundesvorsitzende der AfD war vor einer geplanten Rede am 4. Oktober im Bayern-Wahlkampf in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht worden, wo er eine Nacht zur Überwachung auf der Intensivstation verbrachte. Er hatte über Schmerzen im Oberarm und „Übelkeit“ geklagt. Was genau passiert ist, bleibt weiter unklar.

Die Ermittlungen im Fall gehen weiter. Noch in dieser Woche will die Staatsanwaltschaft publik machen, was zum Krankenhausaufenthalt Chrupallas geführt haben soll. Am Freitag hatten die Ermittler erklärt, dass es bis dahin keine Erkenntnisse auf eine Vergiftung oder Angriff gebe. Die Kripo wollte aber noch weitere Zeugen vernehmen. Auch die endgültige Untersuchung der Kleidung Chrupallas sowie die Auswertung weiterer Beweismittel steht noch aus.

Chrupalla-Vorfall: AfD-Spitzenkandidatin in Bayern sieht „gescheitertes Attentat“

Laut dem Arztbrief wurde der AfD-Chef mit einer Nadel in den Oberarm gestochen. Es gibt Vermutungen, dass ihm von einem Unbekannten ein bislang unbekanntes Mittel injiziert wurde. Mehrere Personen sollen Selfies mit Chrupalla bei dem Termin gemacht haben, dabei soll es laut Polizei „zu einem leichten Körperkontakt“ gekommen sein.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen erfuhr, hat die Polizei inzwischen dazu auch den behandelnden Arzt befragt. Dem zufolge handelt es sich bei der im Arztbrief erwähnten „intramuskulären Injektion“ um eine Beschreibung des Verletzungsbilds auf Grundlage von Chrupallas Angaben, nicht um eine tatsächliche Feststellung eines erfolgten Nadelstichs.

Die AfD-Spitzenkandidatin in Bayern, Katrin Ebner-Steiner, sprach am Montag von einem „gescheiterten Attentat“. Chrupallas Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel schloss sich dem bei einer Pressekonferenz in Berlin anlässlich der Wahlen in Bayern und Hessen an. Sie habe mehrfach mit Chrupalla in den vergangenen Tagen gesprochen. Er sei „medizinisch beeinträchtigt“, sagte Weidel. „Ihm geht‘s extrem schlecht, was soll das denn gewesen sein?“ Polizei und

AfD wählt Fraktionsvorstand im Bundestag neu

Derweil will die AfD-Bundestagsfraktion am Dienstag ihren Vorstand neu wählen. Die beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, die seit 2021 gemeinsam die Fraktion führen und auch Parteivorsitzende sind, kandidieren für weitere zwei Jahre. Weidel sagte, die Doppelspitze habe sich „bewährt“ und solle bis Ende der Legislaturperiode fortgeführt werden. Die AfD stellt im Bundestag 78 Abgeordnete.

Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, soll nach einem Vorfall in Ingolstadt „medizinisch beeinträchtigt“ sein. (Archivfoto) © Ronny Hartmann/AFP

Bei der Frage einer Kanzlerkandidatur hält sich die weit rechte Partei jedoch bedeckt. Man werde dies im kommenden Jahr intern besprechen, die Entscheidung falle dann entweder auf einem Bundesparteitag oder in einer Mitgliederbefragung, sagte Weidel. (lrg/dpa)