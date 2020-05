Der AfD-"Flügel" geht offline - sein "Geist" bleibt

Selbstauflösung vollzogen

Der "Flügel" ist jetzt Geschichte. Was das für die AfD in der Praxis bedeutet, wird sich noch erweisen müssen. Höcke spricht von einer "Erfolgsgeschichte" und betont, der "Geist" des "Flügels" sei weiter Teil der Partei. Das sieht auch der Verfassungsschutz so.