AfD wird zweitstärkste Kraft in Hessen: Wer hat die Rechtspopulisten gewählt?

Von: Christian Stör

Robert Lambrou und AfD-Bundessprecherin Alice Weidel jubeln über das Wahlergebnis. © Helmut Fricke/dpa

Die AfD legt bei der Hessen-Wahl deutlich zu. Nur die CDU liegt noch vor den Rechten. Ein Blick auf die Daten zeigt, vom wem die Stimmen kommen.

Wiesbaden - Die Ergebnisse der Hessen-Wahl machen eins besonders deutlich: Der Trend geht klar nach rechts - und zwar weit nach rechts. Die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, hat in Hessen insgesamt 18,4 Prozent der Stimmen erhalten - das ist das beste Ergebnis bisher bei Landtagswahlen in westdeutschen Bundesländern.

Die AfD feierte sich am Sonntag als entsprechend große Gewinnerin. „Der Wind ändert sich in Deutschland, der geht von links nach rechts“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. AfD-Chefin Alice Weidel tat derweil kund, dass die Rekordergebnisse der AfD-Politik recht gäben. Schließlich fügte sie ein „Bereit für mehr“ hinzu - ein Slogan, den die Partei seit dem Sommer nutzt, um klarzumachen, dass sie irgendwann mitregieren will.

AfD in der jüngsten Altersgruppe besonders erfolgreich

Eins fällt dabei besonders auf: Wie auch bei der Bayern-Wahl schneidet die AfD bei den jungen Wählerinnen und Wählern sehr stark ab. Bei den unter 30-Jährigen erreichte die AfD laut Forschungsgruppe Wahlen 18 Prozent. Das entspricht einem Plus von acht Punkten im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren. Besser schnitt in Altersgruppe nur die CDU ab. Dagegen mussten beispielsweise die Grünen, die hier normalerweise besonders stark sind, hohe Einbußen im Vergleich hinnehmen.

Anteil der abgegebenen Stimmen in der Altersgruppe unter 30 bei der Hessen-Wahl:

CDU 22 AfD 18 Grüne 14 SPD 13 FDP 9 Linke 7 Freie Wähler 5

(Quelle)

Männer wählen in Hessen die AfD deutlich häufiger als Frauen

Auch fällt auf, wie stark die Entscheidung bei der Hessen-Wahl bei den Geschlechtern auseinander geht. Zwar kann die AfD auch sonst tendenziell etwas mehr Männerstimmen für sich gewinnen, bei dieser hessischen Landtagswahl ist die Lücke aber erstaunlich groß. Insgesamt 21 Prozent der Wähler gaben laut Forschungsgruppe Wahlen an, die AfD gewählt zu haben. Bei den Frauen beträgt der Anteil nur 13 Prozent.

Wen die Männer in Hessen wählten

CDU 34 AfD 22 SPD 14 Grüne 13 FDP 6 Freie Wähler 4 Linke 3

(Quelle)

Wen die Frauen in Hessen wählten

CDU 36 Grüne 17 SPD 16 AfD 14 FDP 4 Linke 4 Freie Wähler 4

(Quelle)

Wer wählte die AfD nach Beruf und Bildung

In den Berufsgruppen schnitt die AfD vor allem bei den Arbeitern besonders gut ab. Hier rückte sie laut Forschungsgruppe Wahlen sogar ganz nah an die CDU heran und holte nicht weniger als 29 Prozent der Stimmen. Besonders stark konnte die AfD auch bei denjenigen punkten, die einen Hauptschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss haben. 28 Prozent der Wahlberechtigten in dieser Gruppe wählten hier die AfD.

AfD-Stimmen nach Berufsgruppen

Arbeiter 29 Angestellte 16 Beamte 8 Selbstständige 15

(Quelle)

AfD-Stimmen nach Bildung

Hauptschulabscghluss 28 Mittlere Reife 26 Abitur 16 Hochschuklabschluss 10

(Quelle)

Ergebnis der Hessen-Wahl 2023 beflügelt AfD

Die Ergebnisse in Hessen und Bayern verbuchte Alice Weidel unterdessen nur als Zwischenerfolg. Richtig erschüttert werden könnte die politische Landschaft im kommenden Jahr, wenn in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt werden. In den Umfragen lag die AfD in den drei Ländern zuletzt mit über 30 Prozent vor allen anderen Parteien. (cs)